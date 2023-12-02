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Карл III попытался загладить вину перед Грецией после скандала

Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

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NurPhoto/Contributor/Getty Images

Король Великобритании Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в расцветках флага Греции после того, как премьер-министр королевства Риши Сунак попал в скандал из-за отказа встречи с греческим премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg.

Сунак не захотел встречаться с Мицотакисом после того, как тот призвал Лондон вернуть Греции скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее.

Агентство отмечает, что неясно, пытался ли король Карл III, чей отец принц Филипп родился в греческой королевской семье, своим внешним видом делать какие-то заявления.

«Галстук, который сегодня носил Его Величество, — это просто часть его коллекции», — сообщил Bloomberg представитель Букингемского дворца.

Монарх надевал тот же галстук, когда президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Лондон на прошлой неделе. Согласно статье в греческой City Times, аксессуар был изготовлен афинским производителем галстуков Pagoni.

Ранее на Украину привезли скифское золото.

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