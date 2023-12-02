Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн пошутил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что США нашли работу для президента Украины Владимира Зеленского на телевидении.

«Зачем он (директор ЦРУ Уильям Бернс. — «Газета.Ru») ездил на Украину на прошлой неделе? Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live», — сказал Макговерн.

Экс-аналитик также посоветовал Бернсу подумать о сказанных им за закрытыми дверями словах по поводу «уже случившегося поражения России» и «слабости российской армии». По мнению Макговерна, «это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал» о конфликте на Украине.

До этого боец украинского националистического батальона «Айдар» Евгений Дикий заявлял, что Россия одержит победу в конфликте из-за искаженного восприятия ситуации Киевом.

Журналист Сеймур Херш ранее писал о тайных переговорах Москвы и Киева. По его утверждению, диалог ведется на уровне военачальников: главы российского Генштаба Герасимова и главкома ВСУ Валерия Залужного. Обсуждаемый план предполагает сохранение за РФ Крыма и Донбасса. Украина в ответ просит разрешить ей вступить в НАТО, но обязуется не размещать у себя войска и вооружения альянса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.