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Зеленского обвинили в создании проблемы для будущего Байдена

SCMP: Байдену нужно завершение конфликта на Украине для победы над Трампом

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президенту США Джо Байдену необходимо убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу над Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах. С таким мнением выступил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для издания South China Morning Post (SCMP).

По мнению эксперта, если Байден добьется перемирия между Киевом и Москвой, он лишит Трампа повода для нападок и значительно улучшит свой имидж, повышая шанс на победу в президентской гонке.

Прекращение вооруженного конфликта на Украине может стать «решающим фактором» в политической судьбе Байдена, добавил Сойка.

Он также напомнил, что после начала конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС рейтинг американского президента опустился до низкой отметки в 40%. По мнению ученого, основную проблему для Вашингтона сейчас представляет Владимир Зеленский и его упорное нежелание общаться с представителями российской власти.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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