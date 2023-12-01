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Действующий председатель ОБСЕ ответил на вопрос об исключении России

Действующий председатель ОБСЕ посчитал исчерпанной дискуссию об исключении РФ

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Алексей Витвицкий

Дискуссия о возможном исключении России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать «исчерпанной». Об этом в ходе пресс-конференции заявил действующий председатель международной структуры и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, передает ТАСС.

Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа «консенсус минус один» исключили Югославию. По словам главы внешнеполитического ведомства, данное решение было принято из-за массовых нарушений прав человека на ее территории.

«Но мы считаем, что сегодня этот принцип не работает, поскольку в ОБСЕ существуют разные мнения», — подчеркнул Османи.

Как он сказал, ОБСЕ никогда не представляла собой организацию единомышленников. При этом главной целью создания данной структуры являлось объединение государств с различными позициями ради поддержания мира и стабильности в регионе.

«Поэтому я считаю, что эти дебаты исчерпаны, по крайней мере на данном этапе», — добавил министр, отвечая на вопрос о возможности исключения России из состава организации.

С 30 ноября по 1 декабря в городе Скопье прошло заседание министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств договорились назначить Мальту следующим председателем организации, а также продлить мандат генерального секретаря структуры Хельги Шмид.

Ранее в МИД Сербии обвинили ОБСЕ в двойных стандартах из-за ситуации на Украине и в Косово.

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