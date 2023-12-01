В Киеве рассказали, почему Порошенко не выпустили с Украины

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко не смог выехать из страны, потому что в Верховной раде решили отменить его командировку, пишет «Украинская правда». Как заявил изданию первый вице-спикер парламента республики Александр Корниенко, он принял соответствующее решение после получения письма с грифом «Для служебного пользования».

«Он [Порошенко] указывал как основное основание — участие в непарламентском мероприятии, партийном форуме Международного демократического союза, сообщества, в которое, наверное, входит «Европейская солидарность». Он писал, что параллельно с этим будут какие-то еще встречи высокого уровня. По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСК, которое я не могу комментировать, мы вынуждены были отменить эту командировку», — пояснил заместитель председателя Рады.

Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу 1 декабря. По его словам, пограничники приняли такое решение из-за указания из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в прошлом году экс-президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в антиукраинской диверсии.