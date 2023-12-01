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В МИД РФ прокомментировали закрытие генконсульств Германии в России

Захарова: ФРГ закрывает генконсульства в РФ в рамках курса на разрыв отношений

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие генеральных консульств ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале МИД РФ.

Захарова напомнила, что после массовой высылки российских дипломатов Германия потребовала от РФ закрытия генконсульств в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне до 1 января 2024 года и уведомила о закрытии с 1 декабря трех своих консульств. Также она сообщила о том, что власти Германии оказывают административно-политическое давление на Дом науки и культуры РФ в Берлине.

«Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении», — подвела итоги дипломат.

Захарова отметила, что действия Берлина являются сознательным шагом к осложнению консульского обслуживания сотен тысяч россиян в Германии, которые в 2024 году смогут получить его только в посольстве РФ в Берлине и в генконсульстве РФ в Бонне.

«Принимаем меры для максимально возможного нивелирования трудностей, создаваемых германскими властями как нашим гражданам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с нашей страной», — сообщила Захарова.

До этого посол России в Берлине заявил, что Германия до сих пор накачивает Украину оружием.

Ранее в Екатеринбурге перестало работать генеральное консульство Германии.

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