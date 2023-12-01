Иран призвал остановить новый акт геноцида в Газе

Израиль и США должны прекратить агрессию в секторе Газа, считает глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что еврейское государство не приблизит момент освобождения пленных за счет бомбардировки палестинского анклава.

«С помощью боевых действий освободить заложников нельзя, они могут только пострадать в результате взрывов. То, что Вашингтон и Тель-Авив решили продолжать эту войну, знаменует собой новый акт геноцида в секторе Газа и на Западном берегу. <...> Немедленно прекратите агрессию против сектора Газа, пока не стало слишком поздно», — написал Абдоллахиян.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявил о своем стремлении к перемирию в секторе Газа.