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Лавров заявил, что Россия не видит сигналов от Киева по урегулированию конфликта

Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева по урегулированию конфликта

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Francis Mascarenhas/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на 30-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева или «его хозяев» о готовности к политическому урегулированию конфликта на территории Украины. Пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

«Для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго», но с той стороны «танцуют брейк-данс», — заявил Лавров.

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен до этого заявлял, что США придется пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Аналитик считает, что в 2024 году можно ожидать перемен в мышлении правящей элиты Америки. По его словам, начало этому процессу уже положено.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонная стратегия Евросоюза должна включать Украину.

Ранее Лавров предупредил о возможной судьбе Молдавии.

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