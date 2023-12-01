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Песков пообещал продолжить контакты с сектором Газа для освобождения граждан РФ

Песков: Россия продолжит контакты с ХАМАС, чтобы освободить граждан РФ

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Телеграм-канал Минздрав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возобновление боевых действий в секторе Газа.

«Мы предпочли бы видеть новости об очередном продлении гумпаузы. Нам это казалось бы более разумным, с учетом гуманитарной катастрофы», — заявил Песков.

По его словам, несмотря на возобновление боевых действий, правительство России продолжит контакты со всеми соответствующими сторонами, чтобы освободить остающихся в зоне боевых действий россиян.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, во время перемирия ХАМАС должен был освободить 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи должны были допустить представителей Красного Креста.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия. Таким образом, гуманитарное перемирие в секторе Газа закончилось.

Ранее в Катаре указали на сложности в возобновлении перемирия между Израилем и ХАМАС.

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Война в Израиле
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