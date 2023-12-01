Генконсульство Германии закрылось в Екатеринбурге

Генеральное консульство Германии прекратило свою работу в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте германской дипломатической миссии в РФ.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто», — говорится в сообщении.

Посетителям рекомендуется обращаться в посольство Германии в Москве.

Утром 1 декабря стало известно, что генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило свою работу.

Накануне сообщалось, что генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде.

В конце мая 2023 года визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче шенгенских виз.

Ранее стало известно, что Cеверная Корея закрывает посольства по всему миру.