Политолог: Украине скоро будет не до конфликта с РФ

Украине скоро будет не до конфликта с Россией, поскольку внутри страны грядет жестокая война за власть. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Александр Казаков. По его словам, несмотря на то, что выборы в стране могут не состояться, в Киев все равно активно возвращается политика.

«Нам это, конечно, очень выгодно. Потому что с точки зрения боевых действий это дезорганизация тыла противника. А то, как на Украине занимаются политикой, мы знаем. Это закончится тем, что они начнут звать на помощь нацбаты с фронта, чтобы побороться за власть в Киеве. Для нас это очень хорошо, пусть они там грызутся», — сказал Казаков.

Он добавил, что западные кураторы в ближайшей перспективе могут сместить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, заменив его более сговорчивым и менее импульсивным кандидатом.

В конце ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. В принятии документа участвовали депутаты всех фракций и групп парламента.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в условиях провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) появление конкурентов для действующей власти опасно. Также могут вскрыться новые факты коррупции.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.