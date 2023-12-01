Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал уловками заявления Запада о готовности к переговорам

Военэксперт Арзанов: слова Запада о переговорах по Украине являются уловками

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Заявления западных политиков о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине — лишь хитрые уловки, рассчитанные на то, чтобы дать Киеву передышку. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Левон Арзанов. По его словам, Россия должна молча и спокойно идти дальше, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции.

«Необходимо смести киевскую власть. Дальше будем смотреть, что станет с Украиной. Либо она будет разделена, либо останется в тех границах, которые мы обозначим. Это покажет время. Но идти на переговоры сейчас нельзя. Русская армия укрепилась, обкатала новые технологии. Она готова к наступлению», — подчеркнул Арзанов.

Он допустил, что как только Вооруженные силы России проломят оборону украинских войск, Запад еще активнее будет заверять Москву в том, что настала эпоха мира.

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен до этого заявлял, что США придется пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Аналитик считает, что в 2024 году можно ожидать перемен в мышлении правящей элиты Америки. По его словам, начало этому процессу уже положено.

Ранее в США рассказали о последствиях захвата российских активов для Киева.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий