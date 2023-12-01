Военный эксперт назвал уловками заявления Запада о готовности к переговорам

Заявления западных политиков о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине — лишь хитрые уловки, рассчитанные на то, чтобы дать Киеву передышку. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Левон Арзанов. По его словам, Россия должна молча и спокойно идти дальше, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции.

«Необходимо смести киевскую власть. Дальше будем смотреть, что станет с Украиной. Либо она будет разделена, либо останется в тех границах, которые мы обозначим. Это покажет время. Но идти на переговоры сейчас нельзя. Русская армия укрепилась, обкатала новые технологии. Она готова к наступлению», — подчеркнул Арзанов.

Он допустил, что как только Вооруженные силы России проломят оборону украинских войск, Запад еще активнее будет заверять Москву в том, что настала эпоха мира.

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен до этого заявлял, что США придется пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Аналитик считает, что в 2024 году можно ожидать перемен в мышлении правящей элиты Америки. По его словам, начало этому процессу уже положено.

Ранее в США рассказали о последствиях захвата российских активов для Киева.