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В Израиле назвали главные цели войны

Канцелярия Нетаньяху: мы нацелены на освобождение заложников и ликвидацию ХАМАС

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израиль в рамках возобновления боевых действий в секторе Газа ставит перед собой цели освобождения заложников и ликвидацию палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Возвращаясь к боевым действиям, подчеркнем: правительство Израиля привержено достижению целей войны», — уточнили в сообщении.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства обратили внимание, что главные задачи — освобождение заложников, уничтожение ХАМАС и достижение гарантий, что из сектора Газа никогда больше не будет исходить угроза для жителей Израиля.

1 декабря Армия Израиля подтвердила возобновление боевых действий в секторе Газа.

До этого в ЦАХАЛ обвинили палестинское радикальное движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявили о возобновлении боевые действия в секторе Газа. 1 декабря сирены воздушной тревоги прозвучали в районах у сектора Газа впервые с 24 ноября.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Война в Израиле
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