В ЕС спрогнозировали кризис из-за помощи Украине и позиции Венгрии

Евросоюз движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Мы движемся к серьезному кризису», — утверждает он.

В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

Согласно информации издания, эти планы могут быть разрушены венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс был заблокирован до тех пор, пока лидеры не согласятся на пересмотр помощи Киеву.

«Орбан «регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но сейчас дипломаты паникуют из-за того, что его враждебность к Украине вот-вот» обернется подобным исходом», — сказано в материале.

Как пишет газета, не исключено, что в столь непростой ситуации ЕС пожелает перенести решения по главным вопросам в отношении республики на начало будущего года.

Незадолго до этого Орбан предупредил, что Европейскому союзу следует быть готовым остаться один на один с конфликтом на Украине.

Ранее Орбан рассказал, когда Венгрия разблокирует финансирование для Украины.