В США признали, что им придется пойти на мирное соглашение с Россией

США придется пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Так считает директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен, который написал об этом в статье для портала Russia Matters.

Эксперт пояснил, что Штаты столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое отвергают Джо Байден и большинство американских политиков.

Ливен считает, что в 2024 году можно ожидать перемен в мышлении правящей элиты Америки. Аналитик отметил, что начало этому процессу уже положено.

Тем временем украинская правящая элита находится в большой растерянности, добавил Ливен. Потому что правительство настолько часто и настолько открыто заявляло о неприемлемости компромисса, что теперь им будет крайне сложно согласиться на переговоры, предупредил аналитик.

По мнению эксперта, позиции политической школы реализма усилятся. Он отметил, что США уже не хватает сил для поддержания влияния во всем мире. Поэтому реалисты готовы пойти на мир с Москвой, чтобы сосредоточить усилия Америки на борьбе с Китаем, заключил он.

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