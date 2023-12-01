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Евросоюз не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций

Суд ЕС не стал считать родственные связи достаточным основанием для санкций

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Yves Herman/Reuters

Суд ЕС постановил, что родственной связи недостаточно для того, чтобы вводить ограничительные меры против родственника российского бизнесмена Александра Пумпянского, находящегося под блокировкой. Об этом пишет РБК.

«Совет ЕС не может полагаться на бывшие функции заявителя для демонстрации того, что условия для применения критерия (f) удовлетворены», — говорится в решении суда.

В материале отмечается, что данное решение станет особенно важным для тех, кто добавлен в санкционный список по критерию ассоциированности.

Перед этим стало известно, что сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра исключат из санкционного списка Европейского союза, но не выплатят компенсацию в €100 тыс. Пумпянский-младший попал в санкционные списки, поскольку состоял в совете директоров Трубной металлургической компании. Ранее Пумпянский жаловался, что несмотря на гражданство Швейцарии, которое он имеет с 2016 года, из-за ограничений он не мог выплачивать ипотеку, покупать продукты и оплачивать посещение стоматолога. Пумпянскому также пришлось вернуть арендованный BMW X7, а мобильный оператор Swisscom заблокировал его номер. Добиться отмены санкций пытается и его отец.

Ранее американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ.

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