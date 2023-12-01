Стало известно, когда новый посол Японии в РФ приступит к обязанностям

Новый посол Японии в России Акира Муто приступит к своим обязанностям в первой декаде декабря, сообщает телеканал NHK.

В сообщении говорится, что новый посол должен в начале декабря сменить Тоёхису Кодзуки, который занимал этот пост с декабря 2015 года.

Перед тем как покинуть свой пост, Кодзуки дал в Москве пресс-конференцию, на которой подвел итоги восьми годам работы в России.

По его словам, первая половина его пребывания на посту посла была ознаменована «развитием российско-японских отношений под руководством [премьер-министра] Синдзо Абэ», а вторая часть прошла под влиянием событий на Украине, что стало «большим испытанием».

До этого МИД Японии принял решение назначить новым главой диппредставительства Токио в Москве 63-летнего Акиру Муто.

Также было решено назначить Казуюки Ямадзаки постпредом Японии при ООН. До этого он занимал пост постоянного представителя Японии при международных организациях в швейцарской Женеве.

Ранее в Японии назвали позицию МИД РФ по поставкам Токио Киеву военной техники «неприемлемой».