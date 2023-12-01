Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда новый посол Японии в РФ приступит к обязанностям

Новый посол Японии в РФ Акира Муто приступит к работе в первой декаде декабря

close
100%
Consulate-General of Japan in Los Angeles

Новый посол Японии в России Акира Муто приступит к своим обязанностям в первой декаде декабря, сообщает телеканал NHK.

В сообщении говорится, что новый посол должен в начале декабря сменить Тоёхису Кодзуки, который занимал этот пост с декабря 2015 года.

Перед тем как покинуть свой пост, Кодзуки дал в Москве пресс-конференцию, на которой подвел итоги восьми годам работы в России.

По его словам, первая половина его пребывания на посту посла была ознаменована «развитием российско-японских отношений под руководством [премьер-министра] Синдзо Абэ», а вторая часть прошла под влиянием событий на Украине, что стало «большим испытанием».

До этого МИД Японии принял решение назначить новым главой диппредставительства Токио в Москве 63-летнего Акиру Муто.

Также было решено назначить Казуюки Ямадзаки постпредом Японии при ООН. До этого он занимал пост постоянного представителя Японии при международных организациях в швейцарской Женеве.

Ранее в Японии назвали позицию МИД РФ по поставкам Токио Киеву военной техники «неприемлемой».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий