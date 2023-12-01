Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины

В своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Он отметил, что обсуждалось строительство укреплений на ключевых оборонительных линиях, включая направления Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское, а также вдоль границы с Россией и Белоруссией.

На прошлой неделе после заседания ставки, украинский лидер заявил, что в стране имеется достаточное количество мин и бетона для реализации этого проекта. Информацию приводит портал «Страна.ua».

Также Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он поблагодарил главу британского кабмина за постоянную военную помощь Украине со стороны Лондона.

«После моих визитов на передовую я проинформировал премьер-министра о приоритетных оборонных потребностях Украины в укреплении наших воинов и нашего небесного щита. Мы обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординированные шаги в преддверии важных международных событий», — написал Зеленский.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.