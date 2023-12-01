Госдеп потребовал от Венесуэлы допустить на выборы кандидатов от оппозиции

Государственный департамент США пригрозил оставить в силе некоторые санкции против Венесуэлы среди тех, которые планируется отменить, требуя допустить на выборы кандидатов от оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме допуска на выборы оппозиционеров, Госдеп также требует от Каракаса освободить «незаконно задержанных американских граждан».

«Если президент Венесуэлы Николас Мадуро и его представители не смогут выполнить эти требования, мы пересмотрим предпринятые шаги по смягчению санкций», — заявил представитель Госдепа.

До этого снятие американских санкций с Венесуэлы привело к тому, что китайские компании, ранее покупавшие нефть у Каракаса с большими скидками, теперь увеличили время закупки из-за широкого разброса цен.

Китай закупал тяжелую венесуэльскую нефть для производства асфальта, но с учетом, что сезон дорожных работ завершается, это стало дополнительным стимулом к приостановке массовой закупки нефтепродуктов покупателями из КНР.

Ранее Испания попросила снять с Венесуэлы некоторые санкции.