В конгрессе не одобрили план Джонсона по помощи Украине

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала план спикера палаты Майка Джонсона по помощи Украине. Об этом она заявила в социальных сетях.

«Украина не является 51-м штатом и членом НАТО. Хватит финансировать Украину», — пишет Грин.

План спикера палаты представителей Майка Джонсона состоит в увязке расходов США на поддержку Украины с законопроектом по усилению защиты американской границы.

До этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

В частности, Вашингтон требует от Киева провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что, по мнению США, должно обеспечить финансовую устойчивость компаний и операторов. Руководство Украины, считают в Вашингтоне, должно принять законопроект, восстанавливающий обязательное декларирование активов для всех чиновников и судей.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.