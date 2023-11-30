Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе не одобрили план Джонсона по помощи Украине

Конгрессвумен Грин раскритиковала план спикера Джонсона по помощи Украине

close
100%
John Bazemore/AP

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала план спикера палаты Майка Джонсона по помощи Украине. Об этом она заявила в социальных сетях.

«Украина не является 51-м штатом и членом НАТО. Хватит финансировать Украину», — пишет Грин.

План спикера палаты представителей Майка Джонсона состоит в увязке расходов США на поддержку Украины с законопроектом по усилению защиты американской границы.

До этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

В частности, Вашингтон требует от Киева провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что, по мнению США, должно обеспечить финансовую устойчивость компаний и операторов. Руководство Украины, считают в Вашингтоне, должно принять законопроект, восстанавливающий обязательное декларирование активов для всех чиновников и судей.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий