Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Сербии заявили о двойных стандартах ОБСЕ

Глава МИД Сербии Дачич обвинил ОБСЕ в двойных стандартах из-за Украины и Косово

close
100%
Burhan Ozbilici/AP

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) придерживается двойных стандартов, когда речь заходит о ситуации в Косово и украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.

В частности, глава внешнеполитического ведомства раскритиковал призывы ряда стран к полноправному членству Косово в ОБСЕ. По его словам, подобные инициативы противоречат принципу уважения территориальной целостности государств региона.

«Вы не можете интерпретировать территориальную целостность так, как это подходит вам. Территориальная целостность Сербии имеет значение, для нас — самое большое значение в мире», — подчеркнул Дачич.

Он добавил, что Косово является частью его страны. При этом министр прокомментировал ситуацию на Украине и обратил внимание, что сам крайне уважительно относится к территориальной целостности указанного государства.

В связи с этим глава ведомства призвал ОБСЕ отказаться от действий, из-за которых сербское правительство может заподозрить организацию в разном отношении к соблюдению прав республики и Украины. Как он сказал, территориальная целостность всех государств мира одинаково важна и политикам необходимо уважать принципы международного права.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ обвинили США и европейские страны в игнорировании нарушений прав косовских сербов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий