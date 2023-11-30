В МИД Сербии заявили о двойных стандартах ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) придерживается двойных стандартов, когда речь заходит о ситуации в Косово и украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.

В частности, глава внешнеполитического ведомства раскритиковал призывы ряда стран к полноправному членству Косово в ОБСЕ. По его словам, подобные инициативы противоречат принципу уважения территориальной целостности государств региона.

«Вы не можете интерпретировать территориальную целостность так, как это подходит вам. Территориальная целостность Сербии имеет значение, для нас — самое большое значение в мире», — подчеркнул Дачич.

Он добавил, что Косово является частью его страны. При этом министр прокомментировал ситуацию на Украине и обратил внимание, что сам крайне уважительно относится к территориальной целостности указанного государства.

В связи с этим глава ведомства призвал ОБСЕ отказаться от действий, из-за которых сербское правительство может заподозрить организацию в разном отношении к соблюдению прав республики и Украины. Как он сказал, территориальная целостность всех государств мира одинаково важна и политикам необходимо уважать принципы международного права.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ обвинили США и европейские страны в игнорировании нарушений прав косовских сербов.