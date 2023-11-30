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Польша намерена обсудить «транспортный безвиз» для Украины на уровне ЕС

«Интерфакс»: Польша хочет обсудить транспортный безвиз Украины со странами ЕС

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Roman Baluk/Reuters

Польша намерена включить вопрос о либерализации транспортных перевозок Украины в ЕС в повестку дня заседания Совета Евросоюза по транспорту. Об этом со ссылкой на польское правительство сообщает Interfax.

«[Мы возлагаем] большие надежды на заседание Совета по транспорту Европейского союза. Голос транспортной отрасли ЕС должен быть услышан», — заявил глава польского комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур.

Он также сообщил, что польские перевозчики готовы рассмотреть возможность смягчения формы протеста, если польское государство усилит контроль за въезжающими в Польшу со стороны Украины грузовиками.

30 ноября еврокомиссар по транспорту Адина Вален заявила, что Польшу могут обвинить в несоблюдении правил или закона из-за блокировок украинских грузовиков на границе.

28 ноября польские перевозчики назвали условия для снятия блокады с украинской границы. Главная претензия польских транспортников — что они вынуждены простаивать в то время, как их страну заполонили большегрузные фуры из Украины.

Ранее ситуацию в Польше назвали признаком сопротивления интеграции Украины в ЕС.

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