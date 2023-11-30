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Чешский министр проигнорировал выступление Лаврова в Скопье

Глава МИД Чехии Липавский отказался слушать речь Лаврова на встрече ОБСЕ

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Польши Ян Липавский заявил, что ему якобы не хватало специалиста по дезинформации во время выступления его российского коллеги Сергея Лаврова на сессии СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что пропустил мимо ушей речь главы МИД России.

«Я не слушал выступление министра иностранных дел России в Скопье. Я счел бы более выгодным, чтобы в этот момент в зале находился наш коллега, отвечающий за мониторинг дезинформации», — написал Липавский.

При этом глава МИД Чехии не уточнил, почему решил проигнорировать вступление своего российского коллеги на сессии ОБСЕ.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций. В ответ страны Балтии, Польша и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее Россию заподозрили в желании «разрушить» ОБСЕ.

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