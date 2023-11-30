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Верховная рада отменила выборы президента Украины

Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время

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РИА «Новости»

Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, депутаты Рады приняли соответствующую декларацию. В принятии документа участвовали депутаты всех фракций и групп парламента Украины.

Отмечается, что декларация была принята после девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в поселке Турья Пасека Закарпатской области. На нем были представлены евроинструкторы во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом.

До этого глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова высказала мнение, что недружественные государства могут предпринять попытку срыва выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

Памфилова считает, что такие попытки будут, и их интенсивность будет в сто раз сильнее.

Совет Федерации официально назовет дату начала президентской кампании 13 декабря.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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