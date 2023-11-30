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Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с РФ

Финляндия с 24 января расторгнет договор о приграничном сотрудничестве с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Кабинет министров Финляндии в ходе заседания, состоявшегося 30 ноября, принял решение расторгнуть договор о приграничном сотрудничестве с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное заявление правительства республики.

В октябре российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому РФ также намерена расторгнуть договор с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Ожидается, что документ вступит в силу 24 января 2024 года.

По информации финских властей, 25 октября Москва направила Хельсинки соответствующую ноту. В результате кабинет министров республики издал собственное постановление об отказе от двустороннего взаимодействия по указанному вопросу.

«Государственный совет [Финляндии] издает постановление об отмене соглашения между Финляндской республикой и правительством Российской Федерации о развитии приграничного сотрудничества», — говорится в публикации.

В заявлении подчеркивается, что решение начнет действовать 24 января следующего года.

29 ноября Хельсинки оповестили Москву о намерении закрыть последний контрольно-пропускной пункт (КПП) на российско-финской границе. Речь идет о пропускном пункте «Райа-Йоосеппи», прекращение работы которого было назначено на следующий день.

Ранее в Кремле назвали избыточными меры финских властей по охране границы.

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