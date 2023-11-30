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Глава МИД РФ ответил, как США и ЕС поставили крест на кооперации с Россией

Лавров: США и ЕС поставили крест на кооперации с Россией из-за санкций

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Сергей Гунеев/РИА Новости

США и Евросоюз ввели против России тысячи санкций, тем самым поставили крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров выступил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций.

Ожидается, что на второй день саммита Лавров проведет пресс-конференцию.

До этого в Кремле рассказали о плотном графике Лаврова на саммите ОБСЕ в Скопье.

На пути в Скопье борт Лаврова столкнулся с нежеланием Болгарии пропускать через свою территорию самолет с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту. В Кремле назвали абсурдным и глупым действие болгарских властей.

Ранее Мария Захарова сравнила Лаврова с «легендой № 17».

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