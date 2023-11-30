В США призвали помочь Израилю уничтожить ХАМАС

Власти США должны оказывать безоговорочную поддержку Израилю в его противостоянии с ХАМАС, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает Fox News. По его словам, он не поддерживает выступления в Демократической партии в пользу прекращения огня и в защиту палестинцев.

«Этот призыв к прекращению огня — брехня. Что бы мы сказали группе, которая попросила нас о прекращении огня после 11 сентября: мы бы сказали им, чтобы они отправлялись в ад <...> Позвольте им уничтожить ХАМАС, пока не стало слишком поздно для еврейского государства. Поддержите Израиль. Отвергните ХАМАС. Скажите всем этим сумасшедшим, чтобы они заткнулись», — отметил Грэм.

Он добавил, что республиканцы в отличии от демократов твердо стоят на стороне Израиля. Грэм подчеркнул, что попытки законодателей-демократов ввести «ограничения» на поддержку еврейского государства со стороны США являются «болезненными и абсурдными».

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Израиль заподозрили в нарушении гуманитарного права в Газе.