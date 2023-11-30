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Папа Римский призывал Израиль «прекратить террор»

Папа Римский призывал Израиль в телефонном разговоре «прекратить террор»

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский вскоре после нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября призывал прекратить ответный террор. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующий телефонный разговор понтифик провел с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в конце октября в разгар операции в секторе Газа.

«Запрещено отвечать террором на террор», — сказал, по словам израильского источника, Франциск в том разговоре.

Герцог выразил протест, повторив позицию Израиля, согласно которой власти делают все необходимое в Газе для защиты своего народа. Папа в ответ сказал, что должны быть наказаны виновные, а мирные лица страдать не должны.

До этого Папа Римский Франциск заявил, что конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вышел за рамки войны, превратившись в терроризм. Об этом он сообщил после встречи с родственниками заложников, которые удерживались в секторе Газа и других «горячих точках» Ближнего Востока. Папа Римский призвал молиться, чтобы Израиль и ХАМАС не поддавались гневу, от которого страдают обе стороны.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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Война в Израиле
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