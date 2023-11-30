Из НАТО послали сигнал Зеленскому

Страны Запада опасаются ситуаций, при которой Украина может победить Россию в конфликте. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По его словам, страх перед теоретическим поражением России парализует многих западных политиков, они не знают, как справиться с этим риском.

При этом Запад продолжает успокаивать Украину обещаниями, что ей будут предоставлять все, что потребуется, хотя все военные и аналитики называют это неверным подходом, сказал Бридлав.

Эксперт также высказал мнение, что поддержка Украины в обществе ослабевает. Он напомнил, что скоро во многих странах, в том числе в США и России, состоятся президентские и премьерские выборы. При этом избиратели крайне скептически относятся к тому, что происходит с деньгами, которые тратятся на Украину, на фоне этого поддержка будет постепенно ослабевать.

Бридлав добавил, что без серьезной военной поддержки со стороны коллективного Запада Украина не переживет конфликт.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».