Обозреватель турецкого издания Medya Günlüğü Алпер Эличин считает, что Запад устроит ситуация, при котором Украина расколется и станет буферным государством.

По словам журналиста, США и Европейский союз не считают для себя выгодным оказывать слишком большую помощь Киеву. Наоборот, для Запада достаточно, чтобы Украина была в расколотом состоянии и существовала лишь в виде буферного государства.

Эличин отметил, что западные планы по ослаблению России провалились. Журналист считает, что Москва успешно справилась с санкциями и поэтому способна продолжать участие в конфликте.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны государств Запада.

До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал оружейные компании НАТО еще два года снабжать Украину.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.