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Захарова осудила запрет Болгарии на пролет самолета с ней

Захарова сочла «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала действия властей Болгарии, которая запретила российскому самолету, в котором находилась дипломат, пролететь над территорией этой европейской страны.

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — написала Захарова.

Она обратила внимание, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой, под территорией государства понимаются «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды», а воздушное пространство в термин «территория» не входит.

«В связи с этим действие и без того незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию государства», — указала Захарова.

Она добавила, что болгарские чиновники не подумали о том, что «к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных».

Ранее Захарова рассказала о попытках Запада помешать участию РФ во встречах ОБСЕ.

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