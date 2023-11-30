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В МИД РФ заявили о почти полной «украинизации» повестки ОБСЕ

Российская сторона указала на почти полную украинизацию повестки дня ОБСЕ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Москва заявляет, что с 2022 года повестка дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) практически полностью «украинизирована». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РФ.

В сообщении отмечается, что ключевой темой предстоящего Совещания министров иностранных дел (СМИД), которое состоится в Скопье, будет кризисная ситуация в организации.

В документе говорится: «Мы надеемся на возможность обсудить накопившиеся проблемы в ОБСЕ, которые стали результатом деструктивных действий некоторых западных стран, использующих организацию в своих интересах и игнорирующих ее фундаментальные принципы работы».

В министерстве отмечают, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ стала практически полностью сфокусирована на Украине, а также появилась практика замены согласованных форматов консенсусных ежегодных мероприятий на несогласованные форматы во всех трех направлениях работы организации: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Ранее в Молдавии рассказали, о чем попросят Россию во время саммита ОБСЕ.

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