Москва заявляет, что с 2022 года повестка дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) практически полностью «украинизирована». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РФ.

В сообщении отмечается, что ключевой темой предстоящего Совещания министров иностранных дел (СМИД), которое состоится в Скопье, будет кризисная ситуация в организации.

В документе говорится: «Мы надеемся на возможность обсудить накопившиеся проблемы в ОБСЕ, которые стали результатом деструктивных действий некоторых западных стран, использующих организацию в своих интересах и игнорирующих ее фундаментальные принципы работы».

В министерстве отмечают, что с 2022 года повестка дня ОБСЕ стала практически полностью сфокусирована на Украине, а также появилась практика замены согласованных форматов консенсусных ежегодных мероприятий на несогласованные форматы во всех трех направлениях работы организации: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Ранее в Молдавии рассказали, о чем попросят Россию во время саммита ОБСЕ.