Для Украины возможен сценарий Кипра, остров де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. К такому выводу пришел советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр, написало словацкое издание Dennik Postoj.

«В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный», — сказал он.

Он отметил, что после гипотетического разделения Украины западную ее часть все равно можно будет принять в НАТО и Евросоюз, как в свое время Западную Германию, но обязательным условием ее интеграции будет прекращение боевых действий.

По мнению Пояра, победа Украины маловероятна в ближайшие месяцы или даже годы, но при этом он не исключил такой возможности в отдаленной перспективе.

До этого в России предрекли Украине судьбу Афганистана и Вьетнама.

28 ноября главе Украины Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Муссолини.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.