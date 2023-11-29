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Украине предрекли судьбу Кипра

Советник премьера Чехии Пояр счел, что Украину может ждать судьба Кипра

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Petr David Josek/AP

Для Украины возможен сценарий Кипра, остров де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. К такому выводу пришел советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр, написало словацкое издание Dennik Postoj.

«В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный», — сказал он.

Он отметил, что после гипотетического разделения Украины западную ее часть все равно можно будет принять в НАТО и Евросоюз, как в свое время Западную Германию, но обязательным условием ее интеграции будет прекращение боевых действий.

По мнению Пояра, победа Украины маловероятна в ближайшие месяцы или даже годы, но при этом он не исключил такой возможности в отдаленной перспективе.

До этого в России предрекли Украине судьбу Афганистана и Вьетнама.

28 ноября главе Украины Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Муссолини.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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