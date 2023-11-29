Распоряжение о признании сына Кадырова почетным гражданином Донецка оказалось фейком

Распоряжение о признании сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама почетным гражданином Донецка оказалось фейком. Документ действительно был выложен на сайте администрации Донецка, однако был удален — в этом убедились корреспонденты «Газеты.Ru».

В настоящее время при проходе по ссылке, на которой было размещено распоряжение, появляется ошибка 404, указывающая на отсутствие запрашиваемого ресурса на сервере.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил в Telegram-канале о взломе официального сайта администрации.

«На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации», — сказано в сообщении.

До этого на сайте городской администрации появилось распоряжение, согласно которому 16-летнему Адаму Кадыров было присвоено звание почетного гражданина Донецка. В документе отмечалось, что сын главы Чечни внес личный весомый вклад в развитие культурных отношений Донецка и Грозного. Кроме того, в распоряжении было указано, что Адам Кадыров имеет активную гражданскую позицию, а также повышал имидж Донецка в масштабах России.

29 ноября депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов сообщил, что сын Рамзана Кадырова получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура.

Ранее Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ.