В НАТО решили замаскировать свое отношение к Украине

Главы МИД стран НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, чтобы замаскировать свою усталость от него. Такое мнение выражается в статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

«В НАТО никто не верит в очередное контрнаступление Украины. Надежда лишь на то, что военный тупик продлится (…) до юбилейного саммита [альянса] следующим летом», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, положение украинских войск не изменится до июля следующего года, когда Североатлантический альянс будет отмечать свое 75-летие.

Издание прогнозирует, что США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований лишь на уровне заявлений. Шансы на вступление Украины в альянс до окончания избирательной кампании в США оцениваются как минимальные.

29 ноября в НАТО обсудили сотрудничество с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что альянс намерен углублять партнерство с Киевом.

В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина пока не может вступить в НАТО из-за угрозы Третьей мировой войны.

Ранее в ЕС заявили о том, что переговоры о вступлении Украины в содружество могут быть перенесены на следующий год.