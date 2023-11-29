В ЛДПР ждут участия нейросети «Жириновский» в выборах

Партия ЛДПР привлекает нейросеть «Жириновский» к работе, поэтому при необходимости искусственный интеллект может стать наблюдателем в электронном голосовании на выборах 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЛДПР. Там отметили, что «Жириновский» уже звонил избирателям на прошлых выборах.

«Конечно, мы привлекаем искусственный интеллект к партийной работе. На выборах в сентябре 2023 года «Жириновский» по телефону рассказывал нашим партийцам о дне голосования, комментировал выявленные нарушения в рамках центра защиты результатов выборов «ЛДПР.Кольчуга». Мы продолжаем дорабатывать систему и считаем, что при необходимости наш ИИ «Жириновский» мог бы выступить первым в мире цифровым наблюдателем при проведении дистанционного электронного голосования», — сообщили в ЛДПР.

Нейросеть «Жириновский» партия представила на ПМЭФ-2023. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, основываясь на интервью, выступлениях и публикациях бывшего лидера партии. Искусственный интеллект также разговаривает голосом политика.

Ранее ЛДПР провела в игре Minecraft онлайн-митинг около виртуального памятника основателю партии Владимиру Жириновскому.