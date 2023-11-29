Депутат Федоров назвал Казахстан «территорией не вполне законного характера»

Казахстан не вышел из состава Советского Союза в соответствии с международным правом, поэтому страну можно считать территорией «не вполне законного характера», заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Евгений Федоров. Так он прокомментировал приговор осужденным за сепаратизм членам просоветской группы Казахстана «Народный совет», отрицающим независимость страны. Федоров считает, что пока вопрос территориальной целостности не решен, в отношении Казахстана должны быть определенные ограничения, например, невступление страны в НАТО.

«Я говорил и говорю о законности, то есть о правовых основаниях — это итоги Второй мировой войны и международное право. В соответствии с международным правом Казахстан, конечно же, не вышел в соответствии с законными процедурами из состава Советского союза. Это юридический факт, не больше того. Это создает основания рассматривать Казахстан, как, скажем, территорию не вполне законного характера, чисто в юридическом плане. Кстати, КазССР была государством, внутри государства, то есть не имеющим определенные полномочия и статус, но внутри государства. Я считаю, что Россия должна вернуться к позиции верховенства территориальной целостности международного права и выстраивать отношения с независимым Казахстаном с позиции международного права с определенными геополитическими ограничениями до того, как будет решен вопрос в правовой плоскости. Я считаю, что он вполне имеет право быть независимым и иметь государственность. Какие ограничения? Не вступать в НАТО, например, не заниматься антироссийским военным строительством и соответствующими инструментами международного характера, которые это обеспечат», — сказал он.

Федоров добавил, что позиция членов просоветской группы «Народный совет» экстремизмом, а не сепаратизмом. Он отметил, что помощь осужденным – это внутреннее дело Казахстана.

«Насколько я понимаю, Казахстан сегодня правопреемник казахской ССР, поэтому в данном случае это не сепаратизм, а экстремизм, если мы говорим правовым языком. Еще раз говорю, я не услышал в этих членах просоветской группы позиции, направленной на восстановление единого отечества. Это внутреннее дело Казахстана», — пояснил он.

Накануне суд города Петропавловск в Казахстане приговорил четырех членов просоветской группы «Народного Совета» к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет за сепаратистскую деятельность и пропаганду к подрыву безопасности государства. Все осужденные являются жителями Петропавловска и гражданами Казахстана.

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