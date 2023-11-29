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Самый богатый депутат Госдумы решил сложить полномочия

Самый богатый депутат Госдумы 2022 года Блоцкий сложит с себя полномочия

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Член фракции КПРФ Владимир Блоцкий решил сложить свои полномочия. Об этом написано в проекте постановления, размещенного в базе законодательной деятельности нижней палаты.

Первый замглавы фракции партии в Госдуме Николай Коломейцев подтвердил планы Блоцкого уйти. Представители КПРФ сообщили «Интерфаксу», что депутат решил покинуть Госдуму по собственному желанию.

Тем не менее Блоцкий продолжит работать с партией и фракцией. После ухода из Госдумы он собирается заняться развитием сельского хозяйства, отметил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

46-летнего Блоцкого избирали в Госдуму в составе федерального списка КПРФ. Он работал заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.

За 2021 год Блоцкий стал самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 млрд рублей. Еще в 2021 году Блоцкий занял 47-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, составленном журналом Forbes.

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