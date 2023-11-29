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Политолог: Запад выставит виновными в поражении самих украинцев

Политолог Казаков: Запад выставит украинцев виновными в поражении

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Evgeniy Maloletka/AP

Политолог Александр Казаков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал повестку западных СМИ, в которых вырисовывается образ поражения Украины на поле боя из-за нехватки военнослужащих. Эксперт обратил внимание, что США и Европа пытаются выставить виновными в проигрыше самих украинцев.

«Это хороший предлог, чтобы соскочить. Дескать, людей-то нет. Байден спросит у американцев: «Вы хотите воевать?» Они, конечно, ответят, что нет. А украинцы заканчиваются. Значит, все», — отметил Казаков.

Он добавил, что Вашингтону нужно обставить ситуацию так, чтобы на него не пало подозрение в «сливе» Киева. Если бы в качестве причины была нехватка оружия или денег, то к Западу могли бы возникнуть вопросы. Поэтому и начали разгонять тему нехватки людей, резюмировал политолог.

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Кисиль в интервью телеканалу CNN заявлял, что украинская армия испытывает дефицит кадров. Военачальник также указал, что самые разные должности в ВСУ требуют разных навыков: на одни необходима физическая подготовка, на другие — интеллектуальная.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что США «безжалостно раздавят тапком» президента Украины Владимира Зеленского, «когда наиграются с ним».

Ранее во Франции предупредили Зеленского о неожиданной угрозе.

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