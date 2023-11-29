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Генассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом Израилю покинуть Голанские высоты

Генассамблея ООН вновь призвала Израиль покинуть захваченные Голанские высоты

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Ronen Zvulun/Reuters

Генеральной Ассамблеей ООН была вновь принята резолюция с требованием к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты, сообщает РИА Новости.

При голосовании в поддержку резолюции выступила 91 делегация. Восемь государств проголосовали против, воздержались 62.

В документе говорится о глубокой обеспокоенности всемирной организации тем, что израильские войска вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН не ушли с оккупированных в 1967 году Голанских высот.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Соединенные Штаты регулярно предоставляют Израилю рекомендации относительно военных операций в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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