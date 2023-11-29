Офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с Залужным

Власти регионов Украины получили указания от офиса президента Владимира Зеленского, запрещающие им взаимодействие с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Об этом сообщил журналист Юрий Николов в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам журналиста, такой приказ был дан для предотвращения возникновения любых спекуляций вокруг Залужного со стороны региональных элит. Николов полагает, что таким образом команда Зеленского стремится устранить потенциального конкурента.

Ранее возник раскол между президентом Украины и главкомом ВСУ, и российские шпионы были обвинены в этом конфликте. Такую версию выдвинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, добавив, что Москва также пыталась подстрекать граждан Украины против правительства.

При этом бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору республики Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на украинского президента Владимира Зеленского и на главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в преднамеренной задержке переговорного процесса.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.