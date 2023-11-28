Глава «Моссад» прибыл в Катар для встречи с директором ЦРУ 

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа 28 ноября прибыл в Катар, где у него состоятся встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом и высокопоставленными катарскими представителями. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, целью встреч является продвижение переговоров по освобождению большего числа израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, а также продление гуманитарной паузы в секторе Газа.

28 ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Бернс прибыл в Катар для секретных встреч с главой израильской разведки «Моссад» и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани с целью заключения соглашения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.