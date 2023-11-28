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Финляндия надеется, что Швецию примут в НАТО до Рождества

В МИД Финляндии надеются, что Швецию примут в НАТО до Рождества

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Shutterstock

Министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что ожидает, что все страны — участницы НАТО одобрят вступление Швеции в организацию и примут страну в альянс до Рождества, которое в Европе отмечают 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что... до Рождества, мы совершим этот шаг — чтобы Швеция стала участницей», — заявила она.

По ее словам, страны блока разочарованы, что Швеция пока не вступила в НАТО.

«Необходимость принятия Швеции в альянс объясняется тем, что без нее невозможно обеспечить безопасность в Балтийском море», — сообщила Валтонен.

27 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием глав Министерств иностранных дел стран – членов НАТО 28 и 29 ноября в Брюсселе заявил, что предотвращение военной эскалации с Российской Федерацией остается основной задачей Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Россия действует, исходя из конфронтационных намерений НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм полностью поддерживает действия Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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