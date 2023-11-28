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Глава МИД Ирана обратился в Международный уголовный суд

Глава МИД Ирана обратился в МУС с требованием остановить действия Израиля

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Shutterstock

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил обращения председателю и прокурору Международного уголовного суда (МУС) Петру Хофманьскому и Кариму Ахмаду Хану, с требованием остановить действия Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнедипломатического ведомства.

«Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил письма председателю и прокурору МУС, подчеркнув необходимость ускорить разбирательство по делу о недавних преступлениях в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Он отметил, что действия Израиля в секторе Газа следует рассматривать как преступления против человечества и акты геноцида.

До этого официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что власти Израиля должны перейти к стабильному перемирию в секторе Газа. Он добавил, что иранское руководство внимательно наблюдается за реализацией сделки Израиля и ХАМАС. Канаани подчеркнул, что Тегеран «следит» за возможным продлением временного перемирия.

Ранее Израиль призвали остановить агрессию в Газе.

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