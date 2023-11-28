Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты заявили о готовности Китая начать военную операцию на Тайване

Политолог Мезюхо: КНР может пойти на свою спецоперацию по Тайваню

close
100%
Thomas Peter/Reuters

В Китае в очередной раз заявили о недопустимости военной эскалации на Тайване. С ростом мощи армии КНР становится ясно, что страна готова к восстановлению своей целостности военным путем, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Жители Китая также готовы к проведению военной операции, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Я вообще теоретически не исключаю, что в какой-то момент Китайская Народная Республика, если почувствует, что у нее уже достаточно сил и средств, и дипломатического, и военного ресурса, если все эти факторы сойдутся воедино, то КНР сможет пойти на свою специальную военную операцию по Тайваню. На мой взгляд, общество в КНР к этому готово», — сказал Мезюхо.

С независимостью Тайваня Китай никогда не смирится, убежден эксперт. По его мнению, несмотря на заявления МИДа КНР о дипломатических методах восстановления суверенитета на Тайване, ситуация демонстрирует готовность КНР к военной эскалации. В этом случае в конфликт не вмешается никто, кроме США, убежден политолог.

Напомним, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Он подчеркнул, что «независимость Тайваня» означает войну.

На Тайване ранее предъявили обвинения 10 людям, включая действующих и отставных военнослужащих, по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий