Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Киеву не удастся вернуть территории «при жизни этого поколения», и призвал смириться с этим фактом. Слова политика приводит издание Tagesspiegel.

По мнению политика, ни Россия, ни Украина не способны победить в конфликте, а попытки Киева отвоевать территории могут обойтись слишком большой ценой, поэтому боестолкновения необходимо заморозить.

«Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить», — заключил Кречмер.

До этого он сообщал, что Германия непосредственно вовлечена в украинский конфликт. По его мнению, участие ФРГ в военной поддержке Киева необходимо остановить.

В августе премьер Саксонии Кречмер заявлял, что газопровод «Северный поток» необходимо восстановить в ближайшее время.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией.