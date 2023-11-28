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В Германии призвали Киев смириться с потерей территорий

Глава Саксонии Кречмер заявил, что Киев не вернет территории в этом поколении

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Global Look Press

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Киеву не удастся вернуть территории «при жизни этого поколения», и призвал смириться с этим фактом. Слова политика приводит издание Tagesspiegel.

По мнению политика, ни Россия, ни Украина не способны победить в конфликте, а попытки Киева отвоевать территории могут обойтись слишком большой ценой, поэтому боестолкновения необходимо заморозить.

«Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить», — заключил Кречмер.

До этого он сообщал, что Германия непосредственно вовлечена в украинский конфликт. По его мнению, участие ФРГ в военной поддержке Киева необходимо остановить.

В августе премьер Саксонии Кречмер заявлял, что газопровод «Северный поток» необходимо восстановить в ближайшее время.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией.

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