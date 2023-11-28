Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине предложили переименовать города в Крыму

Нацкомиссия на Украине предложила переименовать города в российском Крыму

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Власти Украины заявили о намерении переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации». Об этом говорится в заявлении Министерства реинтеграции Украины в Telegram-канале.

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь об этом шла на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. Уточняется, что в настоящий момент согласовываются соответствующие механизмы написания.

«По результатам заседания, Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства», — отметили в министерстве.

До этого глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров выразил мнение, что после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «захватят Крым», на полуострове не найдется места для русского языка. По словам лидера «Меджлиса», на полуострове «будет господствовать государственный язык, он у нас украинский». В 2021 году Верховный суд Крыма заочно приговорил Рефата Чубарова к 6 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в 2014 году.

Ранее в Кремле отреагировали на передачу золота скифов Украине.

Все новости на тему:
Крым
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий