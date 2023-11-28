На Украине предложили переименовать города в Крыму

Власти Украины заявили о намерении переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации». Об этом говорится в заявлении Министерства реинтеграции Украины в Telegram-канале.

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь об этом шла на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. Уточняется, что в настоящий момент согласовываются соответствующие механизмы написания.

«По результатам заседания, Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства», — отметили в министерстве.

До этого глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров выразил мнение, что после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «захватят Крым», на полуострове не найдется места для русского языка. По словам лидера «Меджлиса», на полуострове «будет господствовать государственный язык, он у нас украинский». В 2021 году Верховный суд Крыма заочно приговорил Рефата Чубарова к 6 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в 2014 году.

Ранее в Кремле отреагировали на передачу золота скифов Украине.