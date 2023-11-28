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Военный эксперт: вопрос о ликвидации Зеленского уже решен

Генерал-полковник Баранов: ничего радушного Зеленского не ждет

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Olivier Matthys/AP

Вопрос о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского на Западе уже решен. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил член Союза писателей России генерал-полковник Валерий Баранов. Он подчеркнул, что в США скоро выборы, «а скелеты в шкафу никому не нужны».

«Зеленский для них вообще никто. Думаю, что это решение уже принято, и Зеленский об этом знает. Вы вспомните совсем недавнее интервью Зеленского по этому вопросу, где он сказал, что на него было несколько покушений, но ни одно из них не состоялось», — отметил Баранов.

Он добавил, что Запад наверняка будет пытаться обвинить в успешном покушении на Зеленского Россию. Однако, по его словам, важно понимать, что Москва изначально приняла решение не работать подобными методами.

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук до этого отмечал, что Зеленский проигрывает на всех фронтах, включая информационный. По его словам, украинский лидер ничего не понимает в военном деле, из-за чего возникают разногласия с армией. Медведчук также сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, напоминая о разногласиях фюрера с генералитетом Третьего рейха.

Ранее сообщалось, что на Украине социологи фиксируют затухание патриотизма среди населения.

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