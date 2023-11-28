Ученые заявили об угрозе продажи Киевом скифского золота

По международным нормам художественные ценности, вывезенные из музея на выставку в другую страну, должны вернуться туда, откуда были взяты. В противном случае это нарушение, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Он также выразил опасения, что ценные экспонаты могут быть утрачены, так как на Украине их сохранность не гарантируют.

«Ситуация на Украине сейчас, да и раньше, [была] такова, что никто сохранность этих ценностей там гарантировать не может», — сказал Силаев в беседе с телеканалом «360».

Он подчеркнул, что сокровища должны вернуться в Крым, а передача их Украине – это нарушение международных норм в сфере охраны культурного наследия и в музейной деятельности.

«Это подрывает всю международную выставочную деятельность», — подчеркнул ученый, добавив, что сейчас есть все основания тревожиться за судьбу ценнейшего исторического и художественного наследия.

С ним согласился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, который также выразил опасения о судьбе скифского золота.

«Все равно [сокровища] продадут. Когда Украина что-то хранила?» — задался он вопросом.

Журавлев напомнил, что артефакты включают в себя оружие и другие золотые вещи, которые могли понадобиться людям того времени: колчаны для лука, гребни, золотые насечки, украшения в виде зверей и многое другое. Российские археологи вели раскопки в Крыму на протяжении многих лет, чтобы найти их, подчеркнул он.

Накануне государственная таможенная служба Украины сообщила о прибытии в страну 2 694 кг скифского золота из Нидерландов. В Кремле, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что артефакты должны вернуться в Крым. А в Госдуме призвали Киев «не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать», так как коллекцию придется вернуть.

Напомним, конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Минувшим летом верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».