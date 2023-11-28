В США боятся, что не смогут согласовать помощь Украине до окончания выборов

Некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества, и тогда его рассмотрение придется отложить до окончания президентских выборов. Об этом пишет издание Economist.

«Чем дольше задержка, тем больше партии охватывает предвыборная лихорадка. Если достичь соглашения не удастся до Рождества, некоторые в конгрессе опасаются, что новое выделение помощи [Украине] может быть отложено на время после выборов в ноябре 2024 года, причем если президентом изберут Дональда Трампа, она может полностью прекратиться», — рассказывает автор статьи.

Журналисты отмечают обеспокоенность Украины тем, что без США европейские союзники Киева могут быстро свернуть поддержку. На себя же Украине рассчитывать не приходится из-за нехватки производственных мощностей и финансов.

Как сообщил изданию украинский источник, поток военной помощи за период с весны по осень превратился из «широкой реки» в «несколько капель слез». В США предрекают Киеву «мрачную зиму в условиях неопределенности».

До этого СМИ написали, что поставки американских артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%. Позднее в Пентагоне назвали эту информацию не соответствующей действительности.

Ранее на Западе заявили о растущей мощи России в связи с конфликтом на Украине.